La carica di Anselmi: "Andata da vincere"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - E' un Porto tutto da scoprire quello che la Roma affronterà questa sera. Terzo in classifica in Liga Portugal, la squadra del presidente Villas-Boas ha cambiato allenatore solamente un mese fa, passando da Vitor Bruno a Martin Anselmi, dopo una parentesi di una settimana con José Tavares. Il giovane tecnico argentino ha avuto finora solo tre partite per dare una nuova identità al Porto: due pareggi in campionato e una vittoria fondamentale in Europa League con il Maccabi Tel Aviv, che ha permesso ai portoghesi di qualificarsi agli spareggi. "Dobbiamo puntare a vedere un miglioramento in ogni partita - ha affermato Anselmi in conferenza stampa -. Penso che la prima partita sia la più importante. I secondi 90 minuti saranno condizionati dalla prima. La prima partita è importante e dobbiamo vincerla".

In fase di ridefinizione e con due cessioni importanti nel mercato invernale (Nico Gonzalez e Galeno), il Porto è passato dalla difesa a quattro a uno schieramento a tre, cercando di fornire il massimo supporto a Omorodion, centravanti spagnolo arrivato in estate dall'Atletico Madrid (seguito anche dalla Roma), che ha già realizzato 18 gol in stagione. "Per me, controllare la partita, con o senza palla, è fondamentale", questo il manifesto calcistico di Anselmi, sottolineato anche da Djalo (anche lui arrivato in estate in prestito molto vicino a vestire la maglia della Roma): "L'allenatore ha portato energia, abbiamo tutto per vincere contro la Roma, dobbiamo solamente pensare a fare il nostro".