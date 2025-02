Italia seconda per il posto in più in Champions: pericolo Spagna

Quinto posto in Champions quanto ti cerco. [...] Fra Italia e Germania in Champions è finita 4-3, poiché la Serie A ha perso solo il Bologna, mentre la Bundesliga ha dovuto lasciare Lipsia e Stoccarda. Il pericolo numero uno dell'Italia, però, sarà la Spagna, mentre, il ranking attuale vede in fuga l'Inghilterra. [...] Detto che Fiorentina, Lazio e Inter sono già agli ottavi, i playoff di febbraio hanno evitato i derby (come quello tra Juventus e Milan). Neanche le spagnole si scontrano tra di loro, ma, si potrebbe trarre vantaggio dagli incroci contro le inglesi (Manchester City-Real Madrid ad esempio) o da futuri derby come quello di Madrid. Ma i derby non sono esclusi neanche tra italiane. [...]

Gli scenari si possono solo ipotizzare, poi conta il risultato sul campo. Dopo un autunno da gara secca, il ritorno alla doppia sfida, obbliga Gasperini, Motta, Conceicao e Ranieri a dosare le forze. [...]

(gasport)