Largo ai più esperti. Claudio Ranieri giovedì contro il Porto, si giocherà i playoff di Europa League con tutti quei calciatori che hanno esperienza con le gare ad eliminazione diretta. Dopo il turno di riposo concessogli domenica, saranno infatti al top sia Mats Hummels che Leandro Paredes. I due, ritroveranno posto nell'11 titolare del Do Dragao. In attacco, invece, fiducia alla coppia Dybala-Dovbyk. La Joya fuori dall'Italia, non segna dalla finale di Budapest del 2023. [...]

(gasport)