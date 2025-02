"In casa o fuori la stessa Roma!"

Quanto sia importante la sfida al Porto, per la Roma, lo si intuisce dal tono di voce di Ranieri. [...] "Dobbiamo cercare di riportare la Roma dove merita di stare", è stato il suo appello per provare a toccare le corde dell'orgoglio dei suoi. [...] "Mi aspetto un Porto molto arrembante, sorretto dai propri tifosi. Sappiamo come gioca, anche se sanno cambiare in corsa. Noi dobbiamo agire come sappiamo, con grande intensità, con grande naturalezza oserei dire. In 180 minuti voglio una Roma che giochi alla stessa maniera sia fuori che in casa". [...]

Dybala e Dovbyk guidano l'attacco, a centrocampo si va verso il trio Koné-Paredes-Pisilli, chi viaggia verso la panchina è ancora Pellegrini, fuori dall'ultima gara europea con l'Eintracht. [...] In porta ci sarà sempre Svilar: "Sono grato alla Roma che mi ha dato la possibilità di potermi mostrare nel calcio che conta - ha detto il portiere -. Mi sento molto bene e la settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare del rinnovo di contratto. Io non ci penso, penso solo al campo e a questa partita". [...]

(Tuttosport)