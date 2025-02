In 4000 dal Portogallo, controlli serrati

Sono quattrocento i tifosi portoghesi del Porto in arrivo a Roma per assistere stasera alla partita di Europa League contro i giallorossi allo stadio Olimpico. Massima allerta per i tifosi biancoazzurri anche se non sono stati lanciati particolari allarmi per la loro presenza nella Capitale. Gli ultrà portoghesi arriveranno con alcuni voli charter e si raccoglieranno nel punto di incontro a Villa Borghese. Da lì partiranno i bus che li scorteranno fino all'Olimpico. [...] L'attenzione delle forze dell'ordine è concentrata soprattutto sulla vicinanza dei tifosi del Porto a quelli a della Lazio. [...] Quasi tutti i tifosi, infine, dovrebbero ripartire per il Portogallo in serata.

(Il Messaggero)