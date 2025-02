IL PUNTO DEL MARTEDÌ - D'UBALDO: "Questa Roma sembra non fermarsi più" - TRANI: "La rosa al completo sta facendo la differenza"

La Roma batte con un perentorio 4-0 il Monza ultimo in classifica e si avvicina sensibilmente alle zone europee, conquistando il decimo risultato utile consecutivo in campionato. "La Roma fa paura perché oggi ha la mentalità della squadra che sa quello che vuole, consapevole dei suoi limiti ma anche dei suoi pregi", scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. "Ranieri con il suo carisma ha trasformato la Roma, che sembra non accusare cali di tensione come è accaduto spesso in passato", il pensiero di Guido D'Ubaldo. Così invece Ugo Trani: "La rosa finalmente al completo - unico indisponibile Dovbyk - sta facendo la differenza in questa fase della stagione".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. POLVEROSI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Assist cumulativo di Conceicao, Palladino, Italiano, Baroni e gol (quattro, per l'esattezza) di Claudio Ranieri. [...] La Roma fa paura perché oggi ha la mentalità della squadra che sa quello che vuole, consapevole dei suoi limiti ma anche dei suoi pregi. [...] Queste partite, fra una grande e una piccola, diventano facili solo se la grande la gioca come se davanti avesse una sua pari e così ha fatto la Roma. Ha considerato il Monza sullo stesso piano della Juve o del Porto, trasformando il suo ingresso in partita in una vera irruzione. [...] Rispetto alla sfida di giovedì col Porto, Ranieri ha cambiato sei giocatori, ha portato in panchina Celik, El Shaarawy, Koné, Paredes, Dybala e Pellegrini. [...] Così Soulé, dopo la fantastica punizione di Parma, si è preso di nuovo la scena. [...] La Roma è una squadra che sta bene, che si ritrova in un congegno semplice ed efficace, dove al centro c'è il giocatore con le sue caratteristiche e l'idea del tecnico non lo condiziona ma lo aiuta. [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] Dopo aver strapazzato il povero Monza e aver conquistato il decimo risultato utile consecutivo il tecnico più longevo del campionato italiano vede l'Europa. [...] Questa Roma sembra non fermarsi più e lancia la sfida all'Athletic Bilbao (prossimo avversario in Europa League). [...] Ma Ranieri non è nuovo a imprese del genere. Nella stagione 2009-2010, dopo aver ereditato la Roma da Spalletti e una partenza un po' difficoltosa mise insieme 24 risultati utili consecutivi, fino a sfiorare lo scudetto. [...] Nel 2025 solo il Bayern Monaco nell'Europa che conta ha conquistato più punti. [...] Ranieri con il suo carisma ha trasformato la Roma, che sembra non accusare cali di tensione come è accaduto spesso in passato. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

I cinquantaseimila (abbondanti) dell'Olimpico aspettano a concentrarsi esclusivamente sulla Roma che allunga la sua serie positiva - 10 partite, 7 vittorie e 3 pareggi [...] - contro il Monza ultimo in classifica. [...] La rosa finalmente al completo - unico indisponibile Dovbyk - sta facendo la differenza in questa fase della stagione. [...] Ranieri, guardando avanti, ha risparmiato diversi titolari nella sfida contro Nesta. Rotazione extralarge dopo la vittoria nei playoff di ritorno contro il Porto in Europa, con sei giocatori di movimento diversi: dentro Hummels, Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Baldanzi e Soulé. [...] La rotazione è efficace e divertente. Il ritmo è da esibizione. [...] L'inquadratura, prima delle reti di Angelino e Cristante, è però a bordo campo: Ranieri abbraccia Shomurodov. Che adesso - con Dovbyk infortunato - non partecipa più al turnover. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Un successo senza storia che innesca interrogativi ormai comuni: perché è inspiegabile come certe squadre possano giocare in Serie A. [...] Intanto Ranieri scrive "10" nella casella dei risultati utili consecutivi, incassa un'altra vittoria e dopo essere tornato nella parte sinistra della classifica di Serie A si porta alle spalle delle contendenti per i posti buoni per l'Europa. [...] Anche con la Roma2, priva di moltissimi titolari, [...] l'allenatore ha portato via l'intera posta. Nel finale qualche minuto anche per Dybala che pennella dall'angolo la palla per il quattro a zero firmato (di testa) da Cristante. Insomma, fin troppo facile in una serata che, pioggia a parte, per i tifosi giallorossi è stata una festa. Ora bisogna rimanere concentrati. [...]