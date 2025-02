IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "Soulé si maschera da Dybala e porta i suoi oltre l'ostacolo" - TRANI: "Adesso i ricambi ci sono"

In attesa dell'impegno di Europa League contro il Porto, la Roma vince ancora in Serie A. I giallorossi battono per 0-1 il Parma di Pecchia e centrano la terza vittoria in trasferta di fila e il nono risultato utile consecutivo. Protagonista della sfida Matias Soulé, che grazie ad una magica punizione regala i tre punti ai suoi: "Soulé si maschera dal connazionale Dybala e porta i suoi oltre l'ostacolo. La punizione che decide tutto è di quelle da manuale del calcio: per calciarla così bisogna avere una qualità ben oltre la media", scrive Tiziano Carmellini sulle colonne de Il Tempo. Ugo Trani de Il Corriere dello Sport, invece, si concentra sulla presenza di giocatori validi anche tra le seconde linee: "Adesso i ricambi ci sono. E il viaggio a Oporto ha confermato l'importanza delle alternative nel percorso da full immersion della Roma".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. DI CARO - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[...] Tra le squadre che lottano per un posto in Champions quella di Motta nelle ultime cinque gara ha realizzato più punti di tutte (12). [...] Solo la Roma in tutta la Serie A ha fatto meglio della Juventus con 13 punti. [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Ha aspettato a lungo il suo turno, ma alla fine è riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Matias Soulé ieri a Parma ha giocato titolare per l'assenza di Dybala. Dal limite dell'area ha mandato sotto il sette un pallone telecomandato. [...] Ieri ha realizzato il gol che ha permesso alla Roma di vincere la terza partita consecutiva in trasferta. Su Soulé la Roma ha puntato forte. Acquistato dalla Juventus per circa 30 milioni. Il mancato addio di Dybala ha poi fatto finire spesso l'argentino in panchina. [...] Ranieri ha saputo rilanciarlo al momento giusto. Ieri è stato imprendibile. Matias è un ragazzo che ha bisogno di sentire la fiducia per esprimersi al meglio. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

La novità assoluta al Tardini è sulla fascia sinistra. Ranieri azzarda con Salah-Eddine, che si presenta con una buona prestazione. L'olandese ha meritato la titolarità. Personalità, velocità e tecnica. [...] Promosso, insomma, il classe 2003. Riproposto Gourna-Douath: il francese sta cercando la sua posizione ideale. [...] Adesso i ricambi ci sono. E il viaggio a Oporto ha confermato l'importanza delle alternative nel percorso da full immersion della Roma. Questa gestione tecnica, sta sfruttando gran parte della rosa. [...] Al Tardini, dunque, certificata la strategia di Ranieri che da quindici giorni ha scelto di affidarsi alla rotazione degli interpreti. [...] Il turnover va avanti e funziona.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Buoni segnali per Ranieri che al Tardini centra il terzo successo consecutivo in trasferta e riporta nella Capitale una Roma in crescita. Anche se quella vista a Parma era la Roma2 per non dire la Roma3 visto il gran numero di titolari lasciati a riposo. Soulé si maschera dal connazionale Dybala e porta i suoi oltre l'ostacolo. La punizione che decide tutto è di quelle da manuale del calcio: per calciarla così bisogna avere una qualità ben oltre la media. La parabola imparabile resterà nella testa del giovane Suzuki. Ma ora c'è da pensare al futuro. Giovedì all'Olimpico arriva la partita che può cambiare tutto. Il ritorno del playoff di Europa League contro il Porto sarà un vero e proprio spartiacque per Ranieri & co. L'1-1 dell'andata lascia tutto aperto, ma ai giallorossi serve una vittoria per andare avanti nell'unica competizione dove possono ancora dire qualcosa. [...] Olimpico delle grandi occasioni, ennesimo sold out: perché nessun tifoso col cuore giallorosso vuole perdersi una partita del genere ben sapendo che si potrebbe esultare...