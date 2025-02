Il problema del FFP e quattro scelte per un futuro «verde»

Meglio tardi che mai, anche se era meglio dirlo prima. I tifosi giallorossi non sarebbero rimasti per un mese in attesa di un «grande colpo». Claudio Ranieri ha spiegato il mercato della Roma che pare aver scontentato la maggioranza dei tifosi: "Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play, però devo fare i complimenti a Ghisolfi" (...) Il campo dirà se il lavoro di Ghisolfi è stato buono oppure no, però va riconosciuto al d.s. francese che questo mercato è stato comunque condotto con una logica. 1) È aumentata la fisicità della squadra: Nelsson 185 centimetri, Gorna-Douath 185, Salah-Eddine 180, Rensch 179. 2) È calato il monte ingaggi: il solo Mario Hermoso guadagnava 3,5 milioni netti a stagione (il Bayer Leverkusen pagherà i prossimi cinque mesi). 3) Si è guardato alla carta d'identità: Gourna-Douah 21 anni, Rensch 22, Salah-Eddine 23 e Nelsson 26. Un buon mix con i tanti veterani in rosa. 4) Si è preso tempo in attesa del nuovo allenatore: i nuovi arrivi non hanno inciso più di tanto sul bilancio. (...)

(corsera)