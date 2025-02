IL TEMPO - Pareggio al fotofinish per il Porto. L'avversario della Roma nei play-off di Europa League è sceso in campo affrontando lo Sporting, capolista della Liga Portugal. I biancoverdi si sono portati in vantaggio grazie a un gol di Fresneda, ma è nei minuti finali che succede tutto: al 94' Namaso firma il pareggio, mentre nei secondi conclusivi lo Sporting rimane in nove per le espulsioni di Reis e Diomande.