Il monumento Mats è pronto a tornare

Tra campionato e coppe ha giocato soltanto 79 minuti nelle ultime cinque partite. Un'anomalia visto il rendimento di Mats Hummels e la sua importanza in campo. [...] A smentire però ogni presunto problema ci ha sempre pensato Claudio Ranieri che ha confermato ogni volta la semplice stanchezza del giocatore, a 36 anni compiuti a dicembre è più che plausibile. [...] "Con Juric non giocava mai con me invece ha sempre giocato e questo gli ha portato una inevitabile stanchezza", ha dichiarato a più riprese Sir Claudio.

C'è da fidarsi e da stare sicuri che come lo rivedrà in condizione sarà il primo a festeggiare il suo ritorno in campo. Il tedesco spera possa essere appunto giovedì all'Olimpico, in una serata europea di quelle che Mats conosce alla perfezione. [...] Adesso al tedesco non resta che mettersi a disposizione a partire dall'allenamento di oggi per farsi trovare pronto per la grande sfida dopo le quattro panchine tra campionato ed Europa League. [...] Con lui naturalmente in difesa ci saranno gli altri titolarissimi Mancini e Ndicka, entrambi in campo contro il Parma. [...]

