Il Milan e la coppa che può aggiustare tutta la stagione

Il Milan non ha un grande rapporto con la Coppa Italia, ne ha vinte solo cinque. [...] L'ultima l'ha alzata al cielo nel 2003, con Carlo Ancelotti. [...] Il Milan contemporaneo stenta in campionato: è ottavo, a meno sette dal quarto posto. In Champions League ha perso a Zagabria e si è auto-condannata ai playoff. Gli acquisti invernali, sono la prova di quanto sia stata sbagliata la campagna estiva. Né Joao Felix e Gimenez sono annunciati tra gli 11 titolari. Il portoghese è in ritardo di condizione, il messicano viene da un infortunio. [...]

Sulla strada del Milan, una Roma mossa da vibrazioni simili. Stagione sballata e raddrizzata da Claudio Ranieri che ora vuole la Coppa Italia. Sarà una sfida tra allenatori affini, Conceicao e il tecnico di Testaccio che condividono una durezza caratteriale e hanno delle visioni calcistiche simili. [...]

(gasport)