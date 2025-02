Il dolore di Bove: un campione di normalità

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Uno come noi. Un ragazzo normale che ama il pallone e non ha paura di mostrare il proprio dolore davanti a milione di italiani. La presenza di Edoardo Bove sul palco della serata della finale del Festival di Sanremo, ha dimostrato che anche i calciatori possono essere persone al nostro stesso livello, senza dover per forza indossare quella maschera patinata che li fa credere anni luce distanti da tutto ciò che li circonda. [...] Ed è la prova che non c'è alcun bisogno di fare gli spacconi per forza o di sembrare degli invincibili con conti in banca milionari da ostentare su Instagram. [...] Quel malore dello scorso dicembre contro l'Inter ha stravolto la vita del 22enne, che ha conquistato tutti col suo discorso all'Ariston, dove ha normalizzato anche il tema di ricevere aiuto esterno per superare settimane difficili. [...] Bisogna dire grazie a Bove e al suo gesto, tutt'altro che scontato visto il suo consueto basso profilo da quando ha esordito con la Roma. Oltre ad Olly anche lui è il vincitore di Sanremo 2025.