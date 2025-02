Il dietrofront comunicativo del ds Ghisolfi sui vincoli FFP

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Nessuno conosce meglio i conti della Roma di chi vive e lavora nella Roma tutti i giorni. Di conseguenza, nessuno ha reale possibilità di smentire cifre o calcoli fatti nelle segrete stanze di Trigoria in sede di mercato. Possiamo però comprendere il senso di smarrimento di alcuni tifosi davanti ad alcune scelte del mercato di gennaio e alle spiegazioni fornite da Florent Ghisolfi in un'intervista: "La società ha firmato un settlement agreement con la UEFA nel 2022, a fronte di un deficit importante. Dura per quattro stagioni e questa è la terza, quella più restrittiva. Dobbiamo usare la logica per mantenere fede a un programma ambizioso che prevede il centenario del 2027 e il nuovo stadio". [...] Per questo tali dichiarazioni, se decontestualizzate, appaiono assolutamente fedeli e aderenti al momento economico-finanziario che la Roma sta vivendo. Ma vanno in contrapposizione con quanto affermato dallo stesso Ghisolfi in un'altra intervista di 70 giorni fa: "L'intenzione è quella di migliorare la squadra già a gennaio, i vincoli del settlement agreement non sono più così penalizzanti". Un curioso dietrofront in appena 70 giorni. [...]