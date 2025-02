Il coraggio di Edoardo, la finale da rigiocare

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Mi è venuto in mente Francesco Totti. Mentre Edoardo Bove parlava sul palco dell’Ariston di quello che gli era successo ho pensato a quello che Totti disse nel giorno del suo addio: «Adesso ho paura, concedetemi un po’ di paura». Lui era il re, forse anche qualcosa di più. (...) E lui il re, forse anche qualcosa di più, ebbe il coraggio praticamente in mondovisione di dire di avere paura. Il re che diventa formica di fronte a un mondo di leoni, che ha il coraggio più grande per un uomo: quello, oltre che di manifestare la paura, di chiedere aiuto. Edoardo Bove in tutta la sua bellezza a Sanremo, non a San Siro, ha fatto un po’ la stessa cosa, e persino tanto di più: ha raccontato il suo dramma che è stato quello di perdere non solo il calcio, ma di rischiare di perdere la vita. Lo ha raccontato con un contegno e una lucidità tenute insieme proprio dall’emozione, non aveva nessuna divisa addosso e l’eleganza era in quello che diceva, più che nell’abito da sera: (...) Solo che rispetto a Totti non aveva alle spalle 307 gol, mille partite e diecimila assist, ma una rete alla sua ex squadra del cuore e tutta una carriera davanti. Ti resta la vita che è tutto Edoardo e, poi, un sogno da riconquistare: ecco è un po’ quello che hai fatto per noi, quando con quel gol al Bayer ci hai portato a Budapest. Adesso è come se solo tu potessi rigiocare quella finale. Stavolta la vinciamo.

