Il club con Ranieri. Uefa sorpresa dalla lettera della Roma

Una cosa è sicura: non sarà facile ricomporre il rapporto tra Roma e Uefa dopo la notte di Porto. L'arbitraggio sicuramente non ideale, ma neanche scandaloso, del tedesco Stieler. Le parole molto forti di Ranieri. Il silenzio ufficiale dell' Uefa che però ieri ha telefonato alla Roma per capire. Infine, la lettera di protesta che il club invierà a breve a Nyon per schierarsi al fianco di Ranieri, elencando situazioni che non sono piaciute (e che hanno origine dalla finale di Europa League con il Siviglia diretta da Taylor). Va da sé che anche l'Uefa farà le sue mosse, compresa la probabile indagine su Ranieri, quasi atto dovuto dopo quelle parole. Senza fretta. Difficile una squalifica, ma potrebbe arrivare una multa. (...) Ranieri ha insinuato che Stieler fosse l'arbitro scelto per non aiutare la Roma. Di più: ha ammesso di essere preoccupato fin dalla designazione, perché gli avevano detto che con Stieler le squadre in trasferta non vincono mai. Anche su questa statistica Uefa e Roma sono in disaccordo. Sono in totale nove i successi in trasferta con Stieler nelle tre coppe europee. Nell'ultima ventina di partite, però, nessuno, Ma cosa dimostrerebbe questo dato? Lo stesso Stieler ha un doppio precedente favorevole con la Roma, due successi contro Viktoria Plzen e Qarabag. La direzione del tedesco non è stata sufficiente nella gestione dei "gialli": quelli a Saelemaekers e forse Koné sono esagerati. Ma nessun errore grave per Nyon. Il "rosso" a Cristante c'era. L'Uefa farà anche notare la lista di arbitri che hanno diretto la Roma nelle ultime tre stagioni: Marciniak, Letexier, Kovacs, Oliver, Turpin, Vincic, Nyberg, lo stesso Taylor con il quale aveva vinto 4-1 con il Feyenoord, prima di Siviglia. Insomma, tutti i top, La lettera della Roma all'Uefa avrà toni garbati ma esprimerà una serie di lamentele. (...)

(gasport)