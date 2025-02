Il cammino per l'Europa

L'obiettivo di Claudio Ranieri è l'Europa League. Il tecnico dopo aver affrontato più volte il discorso sui paletti del fair play finanziario, ha più volte ribadito quanto è importante non sforare per evitare di non partecipare alle coppe, svelando però il suo pensiero fisso. Anche perché, le strade sono due: risalire in Serie A, abbastanza impossibile nonostante un calendario che sorride per le prossime 6 partite, oppure puntare sull'Europa League. [...]

A dare speranza per la classifica di Serie A sono appunto i prossimi incontri, che vedono la Roma impegnata contro le ultime 8 della classifica e una media punti da Champions dal ritorno di Claudio Ranieri. [...] Il calcio, però, non è matematica ma, se si dovesse continuare con questa media si potrebbe tornare a guardare la classifica con un discreto interesse. Altro elemento da non sottovalutare, è la voce dei gol fatti e subiti, con statistiche in netto miglioramento e, la possibilità di far rifiatare spesso i titolari. [...]

(Il Messaggero)