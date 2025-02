I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "Una traccia di pennello su una tela", Paredes "Torna a vestire i panni di leader"

La Roma batte il Parma 0-1 e si rilancia in campionato. Terza vittoria di fila in trasferta e nono risultato utile consecutivo in Serie A per la squadra di Claudio Ranieri che torna a sognare il piazzamento in Champions. Decisivo nella gara del Tardini Matias Soulé (7.36) che si carica la squadra sulle spalle e mette a segno un gol incredibile: "Una traccia di un pennello su una tela, mettendo in mostra una qualità che in pochi all'interno della rosa possono vantare. Le sue giocate decidono la gara: causa l'espulsione avversaria e sigla il gol da tre punti. Soltanto per una bella parata di Suzuki non trova la doppietta" (Il Tempo).

Prestazione positiva anche per Leandro Paredes (6.5), che torna in regia e aiuta la Roma in costruzione: "Prova inizialmente un po' imprecisa soprattutto nelle prime fasi della gara, ma poi, complice la superiorità numerica e l'esperienza, torna a vestire i panni di leader della linea mediana e detta i ritmi giusti anche in interdizione" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.0

Celik 6.36

Mancini 6.36

Ndicka 6.43

Saelemaekers 5.71

Gourna-Douath 6.07

Koné 6.29

Paredes 6.5

Salah-Eddine 5.86

Soulé 7.36

Shomurodov 6.43

Nelsson 6.21

Pellegrini 5.93

Baldanzi 6.36

Pisilli 6.0

Angelino 6.13

Ranieri 6.71

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6

Gourna-Douath 6

Koné 6,5

Paredes 6,5

Salah-Eddine 5,5

Soulé 7

Shomurodov 6

Nelsson 6

Pellegrini 6

Baldanzi 6,5

Pisilli SV

Angelino 6

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6

Gourna-Douath 6,5

Koné 6,5

Paredes 6,5

Salah-Eddine 6,5

Soulé 7,5

Shomurodov 6,5

Nelsson 6

Pellegrini 6

Baldanzi 6

Pisilli SV

Angelino SV

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Gourna-Douath 6

Koné 6

Paredes 6,5

Salah-Eddine 5,5

Soulé 7,5

Shomurodov 6,5

Nelsson 6

Pellegrini 6

Baldanzi 6

Pisilli SV

Angelino 6

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Saelemaekers 5,5

Gourna-Douath 6

Koné 6,5

Paredes 6,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7,5

Shomurodov 7

Nelsson 6,5

Pellegrini 5,5

Baldanzi 6,5

Pisilli SV

Angelino 6,5

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Saelemaekers 5,5

Gourna-Douath 6,5

Koné 6,5

Paredes 6,5

Salah-Eddine 5,5

Soulé 7,5

Shomurodov 6,5

Nelsson 6

Pellegrini 6

Baldanzi 6

Pisilli SV

Angelino SV

Ranieri 6,5

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Gourna-Douath 5,5

Koné 6

Paredes 6,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7,5

Shomurodov 6

Nelsson 6,5

Pellegrini 6

Baldanzi 6,5

Pisilli SV

Angelino SV

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6

Gourna-Douath 6

Koné 6

Paredes 6,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7

Shomurodov 6,5

Nelsson 6

Pellegrini 6

Baldanzi 6,5

Pisilli 6

Angelino 6

Ranieri 6,5