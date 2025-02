I VOTI DEGLI ALTRI - Saelemaekers "è sempre incisivo", Shomurodov "rigenerato da Ranieri". Angelino "è diventato un bomber"

La Roma batte con un netto 4-0 il Monza sempre più ultimo in classifica e approfitta, grazie a un'ottima prestazione di squadra, dei passi falsi di Lazio, Bologna, Milan e Fiorentina. Torna al gol Saelemaekers dopo un periodo poco brillante: "Pendola su entrambe le fasce, ma è sempre incisivo", scrive la Gazzetta dello Sport. Il raddoppio porta invece la firma di Shomurodov, in astinenza di gol in campionato dalla seconda giornata: "Con i suoi movimenti disorienta tutto il reparto arretrato. Rigenerato da Ranieri", si legge sul Corriere dello Sport. Infine Angelino trova il 3-0 col terzo centro nelle ultime quattro sfide all'Olimpico: "Dal 30 gennaio è diventato un bomber", scrive il Corriere della Sera.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.75

Mancini 6.57

Hummels 6.28

Ndicka 6.57

Saelemaekers 7.14

Cristante 7.00

Pisilli 6.07

Angelino 7.21

Soulé 7.14

Baldanzi 6.50

Shomurodov 7.00

Dybala 6.42

Paredes 6.00

Rensch 6.00

Salah-Eddine 6.00

Ranieri 7.28

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Hummels 6.5

Ndicka 6.5

Saelemaekers 7.5

Cristante 7

Pisilli 6

Angelino 7

Soulé 7

Baldanzi 6.5

Shomurodov 6.5

Dybala 6.5

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine ng

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 7

Hummels 6

Ndicka 7

Saelemaekers 7

Cristante 7

Pisilli 6

Angelino 7.5

Soulé 7

Baldanzi 6.5

Shomurodov 7.5

Dybala 6.5

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine ng

Ranieri 7.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Hummels 6

Ndicka 6.5

Saelemaekers 7

Cristante 6.5

Pisilli 6

Angelino 7

Soulé 7

Baldanzi 6

Shomurodov 7

Dybala 6.5

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine 6

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 6.5

Hummels 6

Ndicka 6.5

Saelemaekers 7

Cristante 7

Pisilli 6

Angelino 7

Soulé 7

Baldanzi 6.5

Shomurodov 7

Dybala 6.5

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine ng

Ranieri 7.5

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Hummels 6

Ndicka 6.5

Saelemaekers 7.5

Cristante 7

Pisilli 6

Angelino 7

Soulé 7

Baldanzi 6.5

Shomurodov 7

Dybala 6.5

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine ng

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Hummels 6.5

Ndicka 6.5

Saelemaekers 7

Cristante 7

Pisilli 6

Angelino 7.5

Soulé 7.5

Baldanzi 6.5

Shomurodov 7

Dybala 6

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine ng

Ranieri 7.5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Mancini 6.5

Hummels 7

Ndicka 6.5

Saelemaekers 7

Cristante 7.5

Pisilli 6.5

Angelino 7.5

Soulé 7.5

Baldanzi 7

Shomurodov 7

Dybala 6.5

Paredes 6

Rensch 6

Salah-Eddine ng

Ranieri 7.5