I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "ricama calcio" - Angelino "è uno dei segreti della Roma di Ranieri"

Missione compiuta per la Roma, che batte 3-2 il Porto nel ritorno del playoff di Europa League e vola agli ottavi di finale. La scena se la prende tutta Paulo Dybala, la cui doppietta ribalta l'iniziale vantaggio portoghese: "Accende la luce e ricama calcio ovunque. Calcio poetico il suo, in cui ci infila anche i due gol. Un dettaglio?" (La Gazzetta dello Sport). Tra i migliori ancora una volta Angelino: "Ha un motorino sotto i piedi, facendo su e giù per la fascia sinistra. È uno dei segreti della Roma di Ranieri. che sfrutta al meglio le sue qualità per rifinire le azioni". (Il Tempo)

Bene anche Gianluca Mancini: "In una difesa che scricchiola, lui è la fantastica eccezione" (Il Romanista). Tra i pochi insufficienti Mile Svilar, sul quale pesa l'errore sul gol del Porto: "Eroe un anno fa, disastroso contro il Porto. Un brutto errore regala i gol ai portoghesi e fa tremare l'Olimpico prima dello shoh del 21" (Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,14

Celik 6,43

Mancini 6,93

Ndicka 5,36

El Shaarawy 6,50

Koné 7,07

Paredes 6,14

Angelino 7,21

Dybala 8,43

Pellegrini 6,50

Shomurodov 6,57

Pisilli 7,00

Soulè 6,12

Baldanzi ng

Rensch 5,21

Saud ng

Ranieri 7,43

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 5,5

El Shaarawy 6,5

Koné 7

Paredes 6

Angelino 7,5

Dybala 8,5

Pellegrini 6,5

Shomurodov 6,5

Pisilli 7

Soulè 6

Baldanzi ng

Rensch 5,5

Saud ng

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5

Celik 7

Mancini 7,5

Ndicka 5,5

El Shaarawy 7,5

Koné 7,5

Paredes 6,5

Angelino 7,5

Dybala 9

Pellegrini 7

Shomurodov 7

Pisilli 7

Soulè ng

Baldanzi ng

Rensch 5,5

Saud ng

Ranieri 8

IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 5

El Shaarawy 6

Koné 7

Paredes 6,5

Angelino 7

Dybala 8

Pellegrini 6,5

Shomurodov 6,5

Pisilli 7

Soulè 6

Baldanzi ng

Rensch 5,5

Saud ng

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 5

El Shaarawy 6,5

Koné 7,5

Paredes 6,5

Angelino 7

Dybala 9

Pellegrini 6

Shomurodov 6,5

Pisilli 7

Soulè ng

Baldanzi ng

Rensch 5

Saud ng

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 5

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 5,5

El Shaarawy 6,5

Koné 7

Paredes 5,5

Angelino 7

Dybala 8

Pellegrini 6

Shomurodov 6,5

Pisilli 7

Soulè ng

Baldanzi ng

Rensch 5

Saud ng

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 5

Celik 7

Mancini 7

Ndicka 5,5

El Shaarawy 6

Koné 6,5

Paredes 6

Angelino 7

Dybala 8

Pellegrini 6,5

Shomurodov 7

Pisilli 7

Soulè 6

Baldanzi ng

Rensch 4,5

Saud ng

Ranieri 7,5

IL ROMANISTA

Svilar 5,5

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 5,5

El Shaarawy 6,5

Koné 7

Paredes 6

Angelino 7,5

Dybala 8,5

Pellegrini 7

Shomurodov 6

Pisilli 7

Soulè 6,5

Baldanzi 6

Rensch 5,5

Saud ng

Ranieri 7