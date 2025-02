I VOTI DEGLI ALTRI - Celik "Un gol da punta navigata", Ndicka "Una colonna", Cristante "Farraginoso e ingenuo"

La Roma pareggia 1-1 l'andata dei playoff di Europa League contro il Porto e rimanda il discorso qualificazione tra una settimana. All'Olimpico, infatti, si decideranno le sorti del passaggio del turno. Tra i protagonisti della gara del Do Dragao, c'è sicuramente Zeki Celik (6.79), che sigla il gol del vantaggio e si sacrifica per tutta la partita: "Un gol da punta navigata, per posizionamento e tempismo rubato ai difensori, ma anche diverse occasioni in cui si trova in zona avanzata e crea disordine nella difesa del Porto. Schierato ancora da terzo centrale, regge botta sulle folate dei veloci esterni di Anselmi" (Il Tempo).

Altra prestazione monumentale è quella di Evan Ndicka (6.64), che pur giocandole tutte rimane lucido anche contro i portoghesi: "Concentrato, sul pezzo, anche meno stanco rispetto alle ultime uscite. Una colonna" (Il Corriere dello Sport). Peggiore in campo, invece, Bryan Cristante (4.79), che si fa espellere per un'ingenuità e lascia i suoi in 10 per gli ultimi, sofferti, minuti: "Ha ancora addosso delle tossine negative legate all'infortunio, deve sbrigarsi a buttarle via. Farraginoso. E ingenuo sul secondo giallo" ( La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.21

Celik 6.79

Mancini 6.57

Ndicka 6.64

Saelemaekers 5.71

Cristante 4.79

Koné 5.93

Pellegrini 5.79

Angelino 6.21

Dybala 6.00

Dovbyk 5.57

Baldanzi 6.57

El Shaarawy 5.71

Pisilli 5.79

Soulé 5.64

Paredes 5.88

Ranieri 6.21

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Cristante 5

Koné 6

Pellegrini 5,5

Angelino 6

Dybala 6

Dovbyk 5,5

Baldanzi 6

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Soulé 5,5

Paredes 6

Ranieri 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 7

Saelemaekers 5,5

Cristante 4,5

Koné 5,5

Pellegrini 6

Angelino 6,5

Dybala 6

Dovbyk 5,5

Baldanzi 6,5

El Shaarawy 6

Pisilli 5

Soulé 6

Paredes SV

Ranieri 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6

Cristante 4,5

Koné 6

Pellegrini 5,5

Angelino 6

Dybala 5

Dovbyk 6

Baldanzi 6,5

El Shaarawy 5,5

Pisilli 6

Soulé 5,5

Paredes 6

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 7

Saelemaekers 6

Cristante 4

Koné 5,5

Pellegrini 6

Angelino 6,5

Dybala 6

Dovbyk 5

Baldanzi 7

El Shaarawy 5

Pisilli 5

Soulé 5

Paredes 6

Ranieri 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6

Ndicka 6

Saelemaekers 5,5

Cristante 5,5

Koné 6

Pellegrini 5,5

Angelino 5,5

Dybala 6,5

Dovbyk 5,5

Baldanzi 6,5

El Shaarawy 6

Pisilli 6,5

Soulé 5,5

Paredes SV

Ranieri 6

IL TEMPO

Svilar 6,5

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Cristante 5

Koné 6,5

Pellegrini 5,5

Angelino 6,5

Dybala 6

Dovbyk 5,5

Baldanzi 6,5

El Shaarawy 5,5

Pisilli 6

Soulé 6

Paredes SV

Ranieri 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Celik 7

Mancini 7

Ndicka 7

Saelemaekers 6

Cristante 5

Koné 6

Pellegrini 6,5

Angelino 6,5

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Baldanzi 7

El Shaarawy 6

Pisilli 6

Soulé 6

Paredes 5,5

Ranieri 6,5