Hummels titolare, la vacanza è finita ma il rinnovo è ancora un rebus

A meno di sorprese dell'ultim'ora Mats Hummels stasera tornerà titolare. È lui la novità più importante del posticipo Roma-Monza in scena questa sera (ore 20.45) all'Olimpico. Ranieri ha deciso di tornare all'antico e consegnare le chiavi della retroguardia al difensore tedesco.

Hummels rientra dal primo minuto dopo un mese di riposo forzato. L'ultima apparizione in maglia giallorossa è datata 30 gennaio, nella gara del girone di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Da quel giorno sono arrivate quattro panchine consecutive tra campionato e coppa e la vacanza di inizio febbraio concessa da Ranieri alla vigilia della sfida contro il Venezia. «L'ho utilizzato tanto ed è stanco. È più utile che ricarichi le energie fisiche e nervose». Un reset durato 25 giorni. Tanti? Pochi? Sicuramente giusti per Ranieri. [...]

Il futuro di Hummels è ancora un rebus. Il contratto con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno e per adesso non sono arrivati segnali di rinnovo. [...] La volontà è quella di tornare a casa, vicino ai propri cari e al figlio avuto con la modella tedesca Cathy Fischer. Roma sembra esser stata una bella parentesi, professionale e di vita. Ma il futuro sembra altrove, probabilmente in Germania per concludere la carriera con un club di Bundesliga. [...]

(La Repubblica)