Hummels si candida. Torna Saelemaekers, staffetta Dybala-Soulé

All'Olimpico arriva il Monza e per la Roma l'occasione di accorciare sui piazzamenti che valgono l'Europa è ghiotta. La squadra di Nesta è in crisi, ma Claudio non vuole cali di concentrazione.

Non ci sarà Artem Dovbyk che è alle prese con un risentimento all'adduttore destro e non viene rischiato. Rientro possibile nel match di domenica prossima contro il Como. A proteggere i pali il solito Svilar. In difesa possibile turno di riposo per Mancini, ma torna Hummels. Non gioca dalla sfida di Coppa Italia col Milan: quattro panchine di fila per Mats. Al suo fianco Celik e Ndicka. L'ivoriano non è al 100% e in questi giorni ha accusato un problema fisico che però non preoccupa a Trigoria. In stagione ha saltato una sola partita e contro il Porto è parso anche in debito d'ossigeno. Scalpita Nelsson che ancora non ha esordito dal 1'. [...]

Nel nuovo anno la Roma è la squadra ad aver subito meno gol in campionato (5). Inoltre, ha registrato due clean sheet di fila e va a caccia del terzo. Non succede da aprile 2023, in panchina c'era José Mourinho. A destra pronto Saelemaekers che non ha giocato in Europa League per squalifica. In mezzo al campo la coppia Koné-Cristante. Il numero 4 è in ballottaggio con Paredes che però giocherà sicuramente tra una settimana e non ci sarà per la sfida d'andata contro il Bilbao. Non è da escludere anche l'ipotesi del 3-5-2 con Pisilli titolare a centrocampo. A sinistra Angeliño è in vantaggio su Salah-Eddine. [...] Dybala è la luce della Roma, lo pensava Mourinho e non può farne a meno neanche Sir Claudio. Il turno di riposo può arrivare contro il Como, partita a pochi giorni dall'Athletic. [...] Al posto dell'indisponibile Dovbyk pronto ancora una volta Shomurodov. [...] Sulla trequarti in caso di 3-4-2-1 è pronto Matias Soulé. [...]

(Il Messaggero)