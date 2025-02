Hummels resta in bilico fino all'ultimo

Ranieri ha scelto di prendersi ancora qualche ora di tempo per decidere se schierare o meno Mats Hummels o se invece lasciarlo ancora a riposo. Ultimamente il tedesco era apparso molto affaticato e il tecnico ha scelto di concedergli un periodo di stop. [...] Reparto difensivo ovviamente già scelto se l'ex Borussia Dortmund dovesse giocare, con Mancini e Ndicka al suo fianco. Senza di lui, invece, si aprirebbe il ballottaggio. Questo è uno dei pochi dubbi che Ranieri dovrà sciogliere. [...] A centrocampo la scelta è facile, con Koné e Paredes in mediana, El Shaarawy il favorito sulla fascia destra, mentre, Angelino riprenderà il suo posto sinistra. [...] Tornerà dal 1' anche Lorenzo Pellegrini. Insieme a lui sulla trequarti Paulo Dybala e davanti Artem Dovbyk. [...] Non è da escludere poi la questione cartellini perché i diffidati sono tanti. [...]

(corsport)