Hummels e Paredes a riposo. Scatta l'ora di Gourna-Douath

[...] La Roma domani a Venezia contro l'ex Di Francesco va incontro a un nuovo e imponente turnover, perché giovedì si va all'Estadio do Dragao dove non si può certo sbagliare. Annunciato il forfait di Hummels e Paredes, spediti "in vacanza" da Ranieri perché troppo stanchi, ci sarà spazio per Nelsson e Cristante dal primo minuto. Vista la squalifica di Koné spera nell'esordio pure il neo arrivato Gourna-Douath.

A proposito di nuovi: a sinistra, Salah-Eddine dovrebbe concedere qualche minuto di riposo ad Angelino, magari a gara in corsa. Ma non solo. Perché in attacco è pronto a tornare pure Soulé al posto di Dybala. Al fianco dell'ex Frosinone [...] è ballottaggio tra Pellegrini e Baldanzi, mentre qualche metro più avanti ci sarà Dovbyk a inseguire il 14esimo gol stagionale.

(gasport)