Gualtieri: "Stadio nel 2028". E la Roma rivede il budget per le opere pubbliche

L'inaugurazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata slitta al 2028. Adesso è ufficiale. Perché anche se ampiamente previsto, a certificare il rinvio di un anno del taglio del nastro della nuova casa dei giallorossi ieri è stato il sindaco Roberto Gualtieri in persona. [...] E in Campidoglio qualcuno non fa più mistero di un certo nervosismo per i continui rinvii del club nella trasmissione del progetto definitivo, il documento necessario per poter avviare la conferenza dei servizi decisoria che, a sua volta, potrà sbloccare i cantieri. [...] La buona notizia per i tifosi è che comunque lo stadio si farà. "E in tempi non biblici - ha spiegato Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Un Giorno da Pecora" - Ormai ci siamo. Nel secondo mandato da sindaco conto di vedere una partita della Roma nel nuovo stadio. Per il centenario dell'As Roma nel 2027 non è possibile. Ma stiamo lavorando dell'ipotesi di finire lo stadio nel 2028. Dipende tutto dal progetto definitivo".

Le ultime previsioni indicano nella primavera il momento buono per la sua presentazione. [...] Da alcuni mesi, inoltre, a coordinare la partita stadio per la Roma c'è un nuovo consulente, Nicholas Gancikoff. [...] Anche se resta un problema: il budget a disposizione. Recentemente i Friedkin hanno fatto sapere di aver approvato una spesa di circa 1,1 miliardi. [...] Un investimento monstre che però forse ancora non basta per finanziare tutti gli interventi richiesti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi preliminare. Servirebbero altri 100 milioni ed è appunto la ricerca di questa somma a causare gli ultimi rallentamenti burocratici. [...]

(la Repubblica)