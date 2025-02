Gomez-Paz, un errore e il papà di Nico non arrivò

È diventato lo spauracchio di mezza Serie A e la gioia dei fantallenatori che lo hanno preso a poco. Nico Paz punta la Roma e l'Olimpico, lo stadio che poteva essere la casa di suo papà. Figlio di Pablo che nel 1997 è stato vicino alla prima Roma di Zeman che era alla ricerca di centrali. [...] All'epoca l'argentino giocava al Tenerife che l'anno prima aveva eliminato la Lazio e giocava in coppia con Gomez. Niente era informatizzato e non c'erano neanche i nomi dietro alle maglie, da qui l'equivoco: Zeman chiede se si ricordavano il nome del marcatore di Casiraghi ma la risposta porta a prendere Gomez e non Paz. [...] Così Pablo restò al Tenerife e ad arrivare fu Cesar Gomez, una delle meteore più costose del club. Sei miliardi di lire per giocare 88 minuti in un derby disastroso e perso 3-1. [...] Domenica, 30 anni dopo, l'Olimpico vedrà finalmente un Paz in campo, non Pablo ma Nico. [...]

(Il Messaggero)