Dopo due cambi in panchina la Roma ha trovato una stabilità tecnica richiamando sulla panchina Claudio Ranieri, che lascerà il posto a fine stagione per assumere una carica dirigenziale. Secondo quanto riportato da Leggo, nella lista degli allenatori presi in considerazione potrebbe figurare anche Sarri, ex allenatore della Lazio. Oltre a lui, si continuano a fare i nomi di Farioli, attuale allenatore dell'Ajax, e Montella, attuale commissario tecnico della Turchia.