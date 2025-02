Friedkin infuriati contro gli arbitri

IL TEMPO (L. PES) - Senza parole, ma con la promessa di fare i fatti. Stavolta i Friedkin si schierano al fianco del tecnico della Roma dopo le proteste per l’arbitraggio della sfida col Porto, annunciando che sarà inviata una lettera formale di protesta alla Uefa. Un atteggiamento diverso rispetto a quello post Budapest e il grido allora isolato di Mourinho. Una mossa in controtendenza col passato e che va incontro al tecnico giallorosso che anche in Portogallo, in parte, ha parlato da dirigente. La famiglia texana ha affidato il cambio di rotta a Sir Claudio sia dal punto di vista tecnico che strategico, anche se l’ultima parola spetta a loro. Qualche avvisaglia c’era già stata a ottobre, quando Ghisolfi si era presentato nel post gara di Monza-Roma per protestare del mancato rigore su Baldanzi. In Europa il ds francese ha lasciato spazio a Ranieri, ma la musica in tema arbitrale sembra cambiata. Il focus della protesta, a dire la verità, è stato sul designatore dei fischietti europei Rosetti, ex arbitro di A col quale la Roma non ha mai avuto un buon rapporto. Dalle corna di Cassano, passando per il rosso a Mexes in una sfida scudetto con l’Inter fino a un discusso Milan-Roma del 2009 proprio con Ranieri. Anche Mou in quel famoso parcheggio di Budapest si scagliò contro il designatore, senza il supporto del club che questa volta ha scelto di farsi sentire. E chissà cosa può accadere ora, già a partire dalla gara di ritorno. Certo è che in campo internazionale i giallorossi hanno avuto spesso a che fare con arbitraggi negativi. La finale persa col Siviglia nel 2023 con Taylor protagonista è solo l’ultima di una lunga serie. Negli ultimi anni a cominciare dal clamoroso rigore negato col Liverpool all’Olimpico per un fallo di mano clamoroso di Alexander-Arnold ce ne sono state di tutti i colori. Indimenticabile il rigore concesso al Moenchengladbach per un colpo con la faccia di Smalling scambiato per tocco di mano. Oppure il clamoroso rigore negato a Schick proprio sul campo del Porto dal turco Cakir, che sancì l’eliminazione dei giallorossi dalla ultima Champions. Nel frattempo in Europa League scatta l’allarme “giallo”. Le otto ammonizioni rifilate da Stieler mettono nei guai la Roma in caso di ottavi. Soltanto dopo i quarti si azzereranno le ammonizioni e con un altro giallo sarebbero a rischio in cinque: Celik, Hummels, Paredes, Konè e Baldanzi. Si salvi chi può.