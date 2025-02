"Friedkin ha speso male? Forse. Al risparmio i prossimi mercati"

[...] Alla vigilia del match contro il Venezia (domani ore 12.30, diretta tv su Dazn), Claudio Ranieri è più dirigente che allenatore. [...] "I Friedkin - le sue parole - hanno speso una barca di soldi, posso condividere il pensiero di chi dice che li abbiano spesi male, non difendo nessuno, non me ne frega nulla, però dico le cose come stanno. Hanno messo 1,2 miliardi e ne metteranno un altro per lo stadio. Il discorso del Fair Play Finanziario si ripercuoterà sul prossimo mercato estivo e forse anche su quello del prossimo gennaio". [...]

Una versione un po' diversa rispetto alla rivoluzione auspicata dopo la sconfitta di Como e dopo le promesse che la Roma sarebbe tornata grande. "A me non hanno detto nulla sulla rivoluzione, chi ha fatto filtrare questa cosa non è nostro amico. Io ho detto che diventeremo grandi? Vi ricordate quello che volete". [...] Quattro dei cinque nuovi acquisti sono arrivati dall'estero. "Abbiamo difficoltà a operare sul mercato italiano. I nuovi si dovranno ambientare e non è facile quando si gioca una volta ogni tre giorni". [...] La priorità, ora, è l'Europa League. Per questo domani a Venezia (ore 12.30) giocheranno le seconde linee. "Ho dato un giorno di vacanza a Hummels e Paredes, gli ho detto di andare con le loro famiglie e non saranno convocati". [...]

(corsera)