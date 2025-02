Friedkin fa vacillare Ranieri che resiste: no a un altro anno da allenatore

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Ranieri da qualche tempo è chiarissimo sul tema: "A fine stagione comincerà la mia nuova carriera da dirigente della Roma e non allenerò più". Eppure per quello che risulta dalle fonti ben informate a Trigoria, proprio recentemente c'è stato qualcuno che ha fatto vacillare l'allenatore della Roma: il presidente Dan Friedkin. É stato proprio lui ad offrire concretamente la possibilità di restare ancora per un anno. Il tecnico ha vacillato, ha preso tempo. Poi ha detto di no. Così ha fatto sapere alla famiglia Friedkin di non essere disponibile per allenare ancora un anno. [...] Continua dunque la caccia al nuovo tecnico. Ranieri ha già parlato con Gasperini e con Farioli. Ma non significa che l'allenatore sarà uno di questi due. Dalla corsa non si possono escludere neanche Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi e Daniele De Rossi che, è stato il primo tecnico che Ranieri ha pensato di proporre. [...]