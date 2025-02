Frattesi è un caso. Voleva andarsene, ora non graffia più: tra Davide e l'Inter qualcosa si è rotto

[...] Davide Frattesi è come evaporato: l'immagine del profilo dell'Inter travolta dalla Fiorentina nella notte del potenziale aggancio a Conte è quella della mezzala spaccapartite che non spacca più. [...] Quel gol a Lecce, una dozzina di giorni fa, e le dichiarazioni di amore per i colori nerazzurri che avevano ufficialmente chiuso la telenovela da mal di pancia del mercato di gennaio, sono state un po' l'eccezione che conferma la regola. Perché nei fatti poco o nulla è cambiato: Frattesi era e resta un giocatore insoddisfatto per lo scarso impiego nelle rotazioni di Inzaghi, ed è probabile che le strade si possano separare a fine stagione. [...]

Il primo ad affondare nel naufragio del Franchi è stato lui, che ha sonnecchiato su Ranieri nell'azione del primo gol della Fiorentina e poi ha vagato lì in mezzo senza mai riuscire a trovare l'inserimento giusto. [...] Il discorso con la Roma, il club nel quale Frattesi avrebbe voluto trasferirsi già a gennaio, è solo rimandato a fine stagione. E soprattutto perché l'Inter si è già mossa per costruirsi il futuro, investendo 14 milioni più bonus per Petar Sucic, gioiellino classe 2003 della Dinamo Zagabria e della nazionale croata che si unirà alla truppa nerazzurra a giugno. [...]