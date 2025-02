Finale da soffiare all'Athletic di Nico

Valverde non lo ammetterà mai, ma avrà avuto un fremito quando Aduriz, ex attaccante dell'Athletic, lo ha abbinato di nuovo alla Roma. Era l'allenatore del Barcellona nel famoso 3-0. Quando gli è stato chiesto di quella sconfitta rispose "non ho memoria di tutte le partite perse". (...)

Per la Roma questo ottavo di finale è tostissimo. L'Athletic per qualità della rosa non è inferiore alle favorite dell'Europa League e sta attraversando un periodo scintillante: -6 dalle capoliste e imbattuto da 15 giornate. (...)

Nico Williams, protagonista dell'Europeo vinto dalla Spagna, ancora non ha inciso molto: solo una rete finora. (...) La rivelazione è Oihan Sancet, già 12 gol in campionato. Bene anche l'ex torino Berenguer e il portiere Unai Simon. (...)

In più il San Mamés, recentemente rimodernato, è uno stadio che porta punti grazie alla spinta del tifo. La Cattedrale - come la chiamano a Bilbao - ospiterà inoltre la finale del torneo.

(corsport)