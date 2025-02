Fecero il saluto romano ad Acca Larenzia, scattano sedici daspo: stadio vietato

IL TEMPO - Sono 16 i provvedimenti adottati dal Questore di Roma a carico di altrettante persone ritenute responsabili con reiterazione della violazione delle norme che vietano comportamenti apologetici del fascismo. Sono tutte persone denunciate negli ultimi due anni in occasione della commemorazione di Acca Larenzia, provenienti da Roma ed altre province del territorio nazionale tra cui Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino.

Tra le persone colpite dalle misure anche tifosi delle due squadre di calcio romane e di quella napoletana. Dei 16 provvedimenti emessi, 3 hanno durata di 6 anni "aggravata" dall'obbligo di firma presso gli Uffici di Polizia, mentre gli altri 13 sono stati adottati per periodi compresi tra uno e due anni. Nella stessa cornice giuridica, sono in valutazione le posizioni di oltre 200 persone ritenute responsabili di altre ipotesi delittuose per le quali è espressamente prevista l'applicabilità del cosiddetto Daspo "fuori contesto", dunque a prescindere dalla commissione di episodi di violenza in ambito sportivo.