Febbre da Porto: pronta la spinta dell'Olimpico

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Giovedì pomeriggio si prevede un Olimpico infuocato per la sfida contro il Porto. Oltre all'importanza della gara, di fatto una finale dopo il pareggio dell'andata, i tifosi giallorossi sosterranno la squadra anche alla luce dell'arbitraggio penalizzante della scorsa settimana al Do Dragao. L'impianto del Foro Italico, tuttavia, dovrà fare a meno di una parte del pubblico. A seguito dei disordini avvenuti durante la partita contro l'Eintracht Francoforte, la UEFA ha deciso di punire la Roma disponendo la chiusura dei settori 48 e 49 della Curva Nord, riducendo così la capienza massima dello stadio a 61.800 posti. Al momento della sanzione, però, alcuni tifosi, in particolare gli abbonati al campionato e alle coppe, avevano già acquistato un biglietto per i settori successivamente sanzionati.

La Roma, tramite una nota ufficiale, ha rassicurato gli interessati comunicando che saranno spostati sempre in Curva Nord, ma nei settori adiacenti, ovvero il 46 e il 47. I tifosi che avevano acquistato il biglietto non dovranno fare nulla: il nuovo tagliando verrà inviato automaticamente all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l'acquisto di quello precedente, che, ovviamente, non sarà più valido. Per chi invece volesse ancora acquistare un biglietto per la gara di giovedì, c'è ancora tempo. Nonostante l'importanza della partita, infatti, i tagliandi venduti finora solo solo 53mila, con numerosi posti ancora disponibili in Tribuna Tevere e Monte Mario.