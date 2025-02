Ex, contropiedi, trasferte: è la Roma dei problemi

La Roma di Claudio Ranieri è migliorata rispetto al recente passato, ma non è guarita. Ed è lo stesso tecnico a specificarlo: "Mi viene da ridere quando dicono che dobbiamo vincere le coppe. Vi ricordate quando sono arrivato come stava questa squadra?". Di problemi, però, ce ne sono ancora molti, come ad esempio il rendimento in trasferta. [...] Altra statistica che preoccupa è che la Roma non vince i big match. L'unico è stato contro la Lazio. [...] Tornando al campo, i giallorossi stanno dimostrando una propensione a subire gol alla stessa maniera. A San Siro due reti sono arrivati da contropiede, nono e decima rete incassata in questa maniera. Altra statistica inquietante è quella relativa ai gol degli ex: la doppietta di Abraham, Spinazzola domenica scorsa e Lukaku all'andata contro il Napoli, Bove in Fiorentina-Roma 5-1 e Zaniolo nella sfida contro l'Atalanta. [...] Domenica a Venezia contro l'ex Di Francesco la possibilità di tornare a vincere.

(corsera)