Ever Ndicka: l'affidabilità a costo zero

La prova provata che i soldi a volte contano zero, e, ciò che realmente conta è scegliere l'uomo giusto e la formula corretta per portarlo a casa si chiama Evan Ndicka. O forse, meglio Ever, cioè sempre. 21 partite di fila da titolare e tutte per 90 minuti dal 7 novembre dello scorso anno. [...] Trentacinque partite in stagione e minutaggio da record. L'affidabilità è un valore da non trascurare in un calcio che viaggia a ritmi infernali e stressanti per corpo e mente. L'ivoriano, poi, è riuscito a non farsi mai squalificare o espellere e questo è difficile visto il ruolo che ricopre. [...] Si attendono conferme domani contro il Porto.

(corsera)