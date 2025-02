Europa League, ecco il Porto. Zalewski rinnova e va all'Inter

Poteva andare meglio. Il pensiero è comune tra i tifosi della Roma dopo il sorteggio di ieri che ha ufficializzato l'avversario dei giallorossi ai playoff di Europa League. Gli uomini di Ranieri incontreranno il Porto. L'andata si giocherà in Portogallo il prossimo 13 febbraio, mentre il ritorno sarà all'Olimpico la settimana successiva. [...] Presente in gruppo anche Nicola Zalewski, ieri lasciato in panchina da Ranieri, ma al centro di una trattativa di mercato. Sul polacco infatti è forte l'Interesse dell'Inter che vuole l'esterno giallorosso per sostituire Buchanan trasferito al Villarreal. Prestito con diritto di riscatto, è questa l'offerta presentata dai nerazzurri al ds Ghisolfi che in queste ore sta per chiudere l'accordo con l'agente del calciatore per il rinnovo del contratto. [...] Le richieste di Ranieri sarebbero molte, le risposte finora si chiamano Gollini e Rensch. Shomurodov è stato tolto dal mercato [...] Ieri c'è stato il primo contatto diretto tra la Roma e il Las Palmas per Mika Marmol, centrale classe 2001. Gli spagnoli per farlo partire chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 10 milioni di euro in un'unica soluzione. [...] Nelle ultime ore si è fatto avanti il Fulham per Matias Soulé (...) il club inglese ha presentato un'offerta in prestito oneroso per l'argentino. (...) Ma la spinta della Premier è forte e un sì potrebbe arrivare nelle ultime ore.

(la Repubblica)