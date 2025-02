Europa, ecco la Roma. Ranieri: "Abbiamo ripreso il campionato"

La Roma supera 4-0 il Monza, centra il decimo risultato utile in campionato (7 vittorie) e si porta a ridosso dalla zona Europa con 40 punti. [...] Per questo Ranieri a fine partita non può non essere soddisfatto. "Abbiamo ripreso il campionato - le parole del tecnico - e dobbiamo continuare così, ora pensiamo anche alla coppa. Siamo coscienti che ci aspettano partite importantissime, il Como è una squadra magnifica che ci ha già battuti, sono euforici, Fabregas tra qualche anno sarà un top manager in Europa". [...] La prestazione, però, è stata positiva. "Sono contento perché la squadra ha messo in pratica quello che avevamo studiato in allenamento, era una partita trappola perché il Monza si deve salvare. I ragazzi hanno sofferto molto, hanno cambiato tre allenatori, la gente li contestava ma ora stanno dimostrando il proprio valore". [...]

Tra i migliori in campo, Soulé: "Ho sempre creduto in lui. Ho letto che avrebbe dovuto prendere il posto di Dybala la scorsa estate: io gli ho detto di stare tranquillo perché il futuro è suo". [...] Tra i protagonisti anche Cristante, autore del quarto gol ma soprattutto applaudito dai tifosi dopo tanto tempo: "Abbiamo ancora molto da recuperare ma siamo sulla strada giusta, i bonus ce li siamo giocati tutti all'inizio. Come ho trasformato i fischi in applausi? Sto zitto e lavoro". [...]

