Eliminazione diretta: un tabù per l'allenatore

Ranieri vuole passare il turno anche per cancellare un tabù. Da 21 anni non passa un turno ad eliminazione diretta (preliminari esclusi) in Europa. L'ultima volta nel 2004, quando col Chelsea fece fuori l'Arsenal nei quarti di Champions.

Poi le delusioni con Valencia (2005, contro lo Steaua), Parma (2007, col Braga), Juve (2009, per mano del Chelsea), Roma (2010, col Panathinaikos) e Inter (2012, con il Marsiglia). Quindi i 2 ko in Roma-Shakhtar (2011) e Siviglia-Leicester (2017), con dimissioni e esonero prima del ritorno.

(gasport)