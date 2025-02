Ecco il Porto, Dybala ci prova: allerta sicurezza all'Olimpico

Messa da parte la vittoria di Parma, la Roma torna oggi in campo a Trigoria in vista della sfida di giovedì sera contro il Porto. In ballo c'è la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. [...] Ranieri non potrà utilizzare Salah-Eddine, Gourna-Douath (fuori lista), Cristante e Saelemaekers (squalificati) ma spera di avere a disposizione Dybala, infortunatosi al ginocchio nella sfida di andata. [...] Le sensazioni sono positive e già oggi l'argentino potrebbe tornare a fare un lavoro parziale con il gruppo. [...] Capitolo tifosi. Cresce l'allerta sicurezza in vista della partita di giovedì sera allo stadio Olimpico. Dal Portogallo è previsto l'arrivo di circa 300 tifosi del Porto. [...]

A spaventare le autorità è il gemellaggio tra gli ultras lusitani e la Curva Nord biancoceleste. [...] Nella sfida di Champions League del 2019 tra Roma e Porto nel settore ospiti dell'Olimpico spuntarono sciarpe laziali, una bandiera con la scritta "Forza Lazio" e persino una maglia di Paolo Di Canio. [...] Le forze dell'ordine hanno predisposto un piano sicurezza dettagliato. Già da oggi, e fino a giovedì, scatteranno controlli potenziati sui voli in arrivo da Porto. [...] Un aiuto ulteriore è arrivato dalla Uefa che per la sfida di giovedì ha chiuso parte della Curva Nord (settori 46 e 47) dopo il lancio di petardi avvenuto contro l'Eintracht Francoforte.

(la Repubblica)