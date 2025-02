È pronta la lista degli indesiderati

Il Fair play finanziario torna a far parlare di sé a Trigoria. [...] È la giustificazione perfetta per scelte impopolari, per un mercato deficitario, per obiettivi che sfumano prima ancora di essere davvero rincorsi. [...] E Claudio Ranieri saggiamente lo tira in ballo, dandogli la colpa della mancata rivoluzione a gennaio. [...] Il problema, ha spiegato il tecnico, non è legato al costo del cartellino dell'ipotetico nuovo acquisto, ma al suo stipendio. [...] Lo scorso anno la Uefa aveva allentato le maglie del Transfert balance [...] e infatti in estate il ds Ghisolfi era riuscito a fare mercato rivoluzionando, parzialmente, la squadra.

Non prima, però, di togliere dal libro paga una serie di giocatori che non erano più utili al progetto: da Karsdorp (2,2 milioni l'anno), passando per Rui Patricio (3), Llorente (2,7), Spinazzola (3), fino a Renato Sanches e tanti altri. [...] Dunque, in estate alla Roma bisognerà aspettarsi una nuova rivoluzione in uscita. Sempre se i calciatori con il contratto in essere saranno d'accordo a salutare. A Pellegrini, ad esempio, che guadagna circa 5 milioni, il contratto scadrà nel 2026; a Cristante, che ne incassa 1,8, nel 2027; quello di Paredes (4) nel 2025 ma si rinnoverà di un anno in caso di Roma in Europa. [...] Dei big, gli unici in scadenza sono El Shaarawy che guadagna 2,5 milioni e Hummels e poi bisognerà valutare cosa fare con i calciatori in prestito come Saelemaekers. [...]

(Il Messaggero)