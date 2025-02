E a destra brilla Saelemaekers

Per ritrovare due esterni degni di nota, sia a destra che a sinistra, forse bisogna tornare di dieci anni quando la Roma poteva contare su Maicon e Digne. [...] Ranieri, quindi, non può che essere contento delle prestazioni di Angelino e di Alexis Saelemaekers, che nonostante un infortunio di due mesi è tornato più forte di prima. Il belga era arrivato in extremis dal Milan l'ultimo giorno di mercato e nelle settimane in cui è stato ai box, né Celik, né Saud e né El Shaarawy si sono minimamente avvicinati alle sue statistiche. [...]

Un impatto devastante che ha convinto la Roma ad allacciare subito i rapporto con i rossoneri per parlare di riscatto, anche se di fatto il classe 1999 è approdato in prestito secco: lui nella Capitale, Abraham a Milano. Saelemaekers ora è felice e sembra aver trovato l'ambiente perfetto per lui: la priorità è continuare a vestire la maglia della Roma.

(corsport)