Dybala salta la gara a Parma. Da Friedkin lettera alla Uefa

Sospiro di sollievo in casa Roma. Il ginocchio di Dybala sta bene. Niente di grave per l'argentino, costretto giovedì sera ad uscire dal campo nel primo tempo a seguito del duro intervento di Varela. Gli esami effettuati ieri mattina hanno dato esito negativo. Confermata la forte contusione al ginocchio sinistro che però non preoccupa i medici giallorossi. La Joya non sarà disponibile domenica a Parma (ore 18). L'obiettivo è recuperarlo per il ritorno con il Porto in programma giovedì sera all'Olimpico. Buone notizie anche sul fronte Pisilli. Per il centrocampista di tratta di un semplice fastidio alla caviglia. (...)

Un attacco diretto al direttore di gara e Roberto Rosetti, designatore degli arbitri europeo. Una linea dura condivisa anche dai Friedkin che, fanno sapere da Trigoria, si dicono molto indispettiti dalla partita di giovedì sera. Nei prossimi giorni la proprietà americana invierà una lettera ufficiale alla Uefa di protesta e a sostegno del proprio allenatore. Par-le e gesti molto forti che Ranieri ha sottolineato anche in conferenza stampa. (...) Domenica si va a Parma. E a dirigere la sfida sarà Daniele Chiffi di Padova. Dieci i precedenti, con uno score molto equilibrato: cinque vittorie, quattro sconfitte e un pareggio. (...)

(La Repubblica)