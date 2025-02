Dybala, prove da leader. Il Paolino di Mourinho ora è la luce di Ranieri

Il passa...Porto per gli ottavi è arrivato. E ora c'è posta per il Bilbao (...) Derby evitato, quindi, anche se con un Dybala del genere «sono gli altri a doversi preoccupare (cit.)». Questa sera l'argentino sarà ospite a C'è Posta per Te su Canale 5. Una puntata registrata a ottobre, reclamato a gran voce da una famiglia alla quale la Joya regalerà una bella sorpresa. La gioia invece donata al pubblico romanista non ha eguali.

Basta ricordare il playoff con il Feyenoord, dove ha segnato probabilmente il gol più bello della sua esperienza romana; quello precedente con il Salisburgo dove ha siglato la rete qualificazione, senza dimenticare la notte nefasta di Budapest non trasformatasi in trionfo per colpe certo non sue. Dybala logora chi non ce l'ha. Il Paulino di Mou s'è trasformato nella «luce» di Claudio che ha riportato alla memoria, per chi ha superato (ahimé) la cinquantina, il soprannome che l'indimenticabile Lando Fiorini dava a Totti: l'elettricista. «Come perché? Semplice, accende la luce». (...)

Con Ranieri è stato feeling a prima vista. Oggi la Joya gioca più libero e soprattutto ha trovato grazie ad un lavoro specifico dello staff tecnico, una continuità invidiabile. Claudio lo aveva eletto a imprescindibile già nella prima conferenza di presentazione.

In questi tre mesi ha avuto modo di conoscere un ragazzo che non finisce di sorprenderlo. Nel weekend vacanziero di Venezia, ad esempio, con Paredes e Hummels doveva esserci anche l'argentino che invece ha chiesto e ottenuto di giocare, risultando come al solito decisivo. Un gesto che il tecnico ha apprezzato oltremodo. (...)

(Il Messaggero)