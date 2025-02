Dybala incanta e torna re di coppa

IL TEMPO (L. PES) - La luce che illumina le notti europee della Roma, soprattutto quando si alza l'asticella. Paulo Dybala si è preso la squadra sulle spalle nella sfida casalinga contro il Porto trascinandola con una doppietta al turno successivo. Tocchi di classe e soprattutto voglia di decidere. La Joya vive, dal ritorno di Ranieri, il suo miglior momento di forma fisica da quando veste giallorosso, e ora è rotto anche il tabù europeo. Anche se, a dire la verità, l'argentino nelle fasi finali di coppa si esalta. Contro i portoghesi ha raggiunto quota sette gol nelle sedici gare disputate nella fase a eliminazione diretta dell'Europa League, uno ogni centocinquanta minuti. Tre la prima stagione contro Salisburgo, Feyenoord e nella finale col Siviglia e duelo scorso anno con Brighton e Milan. Quando si alza il livello della contesa, il campione viene fuori e quella frustrazione per essere uscito troppo presto dal campo nel match d'andata ha dato la carica giusta al numero ventuno per spaccare la gara dell'Olimpico.

Ranieri si affiderà anche e soprattutto a lui per cercare di andare avanti il più possibile nella competizione, col valore aggiunto di altre certezze. Da Mancini ad Angelino passando per Paredes (che salterà l'andata col Bilbao) fino a Koné. Sono tanti i calciatori dall'alto rendimento nei match di coppa oltre all'esperienza di Pellegrini e N'Dicka e la classe di Svilar e Dovbyk che per motivi diversi cercheranno riscatto agli ottavi. Il portiere ha commesso un grave errore mentre il centravanti è rimasto in tribuna a causa di un risentimento all'adduttore. Problema che non desta troppe preoccupazioni a Trigoria e che non sarà valutata con altri esami. L'ucraino con tutta probabilità salterà anche la gara di campionato col Monza in programma lunedì per poi tornare a disposizione in vista degli impegni di marzo a cominciare dal match col Como (i giallorossi avevano chiesto di giocare al sabato ma la Lega ha fissato il match per domenica 2 marzo).

Appuntamento, quello dell'Olimpico col Monza nel monday night, importante per continuare il trend positivo in A. Le due vittorie consecutive con Venezia e Parma hanno avvicinato Ranieri alle posizioni europee ma serve un altro sforzo nelle prossime cinque partite. Dopo il Como, infatti, la Roma sfiderà Empoli, Cagliari e Lecce prima del terribile finale di campionato ricco di scontri diretti. Difficile fare calcoli o puntare più in alto dell'Europa League ma Dybala & Co. hanno il dovere di provare a fare il massimo tra campionato ed Europa dove negli ultimi anni sono arrivate le soddisfazioni migliori. Tanto lavoro fatto ma tanto ancora da fare, come ha sottolineato un infuriato Ranieri dopo Porto. Dare tutto fino alla fine è il motto, si comincia dal Monza.