Dybala, è solo una contusione. Per Parma si scaldano i nuovi

Le immagini di Paulo Dybala che lascia il campo del Do Dragao sconsolato hanno tenuto in apprensione tutti, soprattutto Ranieri. Il colpo di Varela (solamente ammonito da Stieler) sul ginocchio sinistro della Joya è stato forte, ma gli esami effettuati ieri non hanno evidenziato problemi seri. Solamente una forte contusione che lo terrà fuori dalla sfida contro il Parma. Dybala, però, vuole esserci con il Porto nel match di ritorno in programma il 20 febbraio. (...) L’allenatore spera di ritrovare al top della condizione Hummels. Che in Portogallo ha prolungato le vacanze. La mattina della partita ha visitato Porto, mentre la sera è rimasto in panchina per 90 minuti. Occhio anche ai diffidati che dopo la gestione dei cartellini di Stieler sono diventati ben 5: oltre ad Hummels si sono aggiunti Celik, Paredes, Baldanzi e Koné. In palio ci sono gli ottavi contro una tra Lazio e Athletic Club. E la Roma può sfruttare il fattore Olimpico per passare il turno. (...) Non solo Dybala è uscito acciaccato dalla sfida di Porto. Nei minuti finali Pisilli ha accusato un problema alla caviglia. Nulla di grave per il centrocampista che punta alla convocazione per il match di domenica contro il Parma. L’Europa conta, ma la Roma prima di pensare al Porto deve continuare a fare bene in campionato. Domani alle 18 la sfida col Parma, battuto con un netto 5-0 all’andata. Il primo rebus è legato al sostituto di Dybala. Ballotaggio tra Baldanzi e Soulé. (...) Scalpita Nelsson per l’esordio del 1′. Anche Salah-Eddine potrebbe giocare la sua prima gara da titolare per concedere un turno di riposo ad Angeliño. (...) In mezzo al campo scalpita Gourna-Douath per giocare al fianco di uno tra Paredes e Koné. (...)

(Il Messaggero)