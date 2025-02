Dybala, doppietta stellare: la Roma sfata il tabù Porto. Rischio derby agli ottavi

L'effetto Olimpico (8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 partite casalinghe con Claudio Ranieri in panchina) è più forte della maledizione del Porto, che aveva buttato fuori la Roma tre volte su tre nelle sfide a eliminazione diretta. Decide soprattutto la classe cristallina di Paulo Dybala, che in 4 minuti, tra il 35' e il 39', rovescia l'inerzia della partita con una doppietta. Maradoniano il primo gol e da attaccante puro il secondo, decisivi per cancellare il vantaggio del Porto venuto dopo il peggior errore di Svilar in un' ottima stagione e una prodezza di Samu in rovesciata. (...) La vittoria giallorossa risolleva un po' anche il calcio italiano, brutalizzato da questa tre giorni europea. Oggi a

Nyon (ore 13) la Roma saprà chi — tra Lazio e Athletic Bilbao — sarà l'avversaria negli ottavi di finale. In ogni caso un'avversaria tosta: il derby o la squadra che ospiterà la finale il prossimo 21 maggio. L'importante, però, era passare questo turno e non chiudere la stagione già a febbraio. (...) La partita è tattica, perché le squadre portoghesi hanno nel Dna fraseggio e chiusura degli spazi. Otavio ci mette anche un paio di calcioni a Dybala, che reagisce dopo il gol di Samu e viene ammonito dall'arbitro Letexier. È un segnale a tutta la squadra, come racconta la Joya: «Non è stata una bella cosa, ma serviva. Mi è partita così. Dopo il loro gol abbiamo avuto una reazione da veri uomini, met-tendo più cattiveria in ogni contrasto». Malizia argentina mostrata a inizio ripresa da Paredes, che ha indotto Eustaquio in un fallo di reazione, segnalato dalla Var, che ha portato all'espulsione del centrocampi-sta (e giallo per Paredes, diffidato). (...) Negli spazi lasciati dal Porto è arrivato il 3-1 di Pisilli ma anche il 3-2 a tempo scaduto con l'autogol di Rensch. (...)

(corsera)