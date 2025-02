Dybala dal dischetto piega il Venezia. Ranieri respira: «Mai così determinati»

LEGGO (F. BALZANI) – Per Ranieri è stata «la prestazione migliore della stagione». Forse non è stato proprio così. Di certo si è trattata di una vittoria scaccia guai che allunga ad otto i risultati utili consecutivi in campionato dopo il ko in coppa Italia. La Roma a Venezia è tornata a vincere in trasferta (la 2° dopo Udine) grazie a un rigore calciato di Dybala all'interno di una partita decisamente noiosa. Un successo di misura comunque legittimato da altre 3 occasioni limpide: due con Dovbyk che ha trovato la doppia risposta di Radu, una con Mancini che ha visto respingersi il pallone quasi sulla linea da Nicolussi Caviglia. Il Venezia si è limitato a due tentativi nella ripresa ma Svilar e lo stesso Mancini hanno evitato problemi. Quelli non sono mancati alla vigilia dopo la conferenza stampa di Ranieri che ha gettato nello sconforto i tifosi in vista del prossimo mercato estivo. In Laguna il tecnico ha gestito un flebile turn over con vista Porto ma non ha rinunciato a Dybala. «Non lo volevo rischiare, ma lui mi ha chiesto di giocare», ha ammesso Ranieri. Dentro anche Gourna-Douth, positivo il debutto del centrocampista che deve però limitare l'aggressività. «Sono soddisfatto perché sapevo quanto era difficile vincere qui - ha aggiunto il tecnico - Le ultime 10 partite del Venezia sono sempre finite con un solo gol di scarto, non era affatto facile e serviva una buona prestazione. Siamo stati sempre concentrati su ogni palla, forse come determinazione è stata la migliore partita di questa stagione». Dybala è felice ma riconosce: «Ho giocato partite migliori di questa. Sto trovando continuità e mi piace giocare sempre. Non è stato un anno facile, troppi cambiamenti. Ora abbiamo trovato una strada». Terza panchina di fila, invece, per Pellegrini ormai sempre più ai margini. «Si tratta solo di scelta tecnica, non c'è altro dietro», spiega Ranieri.