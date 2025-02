Dybala, 17 rigori su 17. La Roma vince a Venezia e fa le prove per l’Europa

Hummels e Paredes erano in vacanza per concessione di Ranieri, ma il resto della Roma no. I giallorossi vincono 1-0 a Venezia, mettono in fila la seconda vittoria esterna consecutiva in campionato (non succedeva da un anno: 29 gennaio a Salerno e 18 febbraio a Frosinone, poi si aggiunse il 4-1 a Monza il 2 marzo) e risparmiano qualche energia in vista della sfida di giovedì a Oporto, andata del playoff di Europa League. Decide un rigore di Dybala – 3 su 3 in campionato, 17 su 17 da quando è alla Roma – per un fallo ingenuo di Marcandalli su Angelino. Di Francesco lo ha definito “un rigorino”. […] Ranieri ha ripetuto: “Non faccio promesse, se non quella dell’impegno. A Venezia ho visto la miglior Roma, per determinazione e voglia di stare in campo, da quando sono ritornato qui”. Ma la risposta decisiva deve arrivare giovedì.

(Corsera)