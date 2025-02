Dovbyk tocca a te, l'Europa nel mirino: alla Roma col Porto servono i suoi gol

Adesso tocca a lui. La Roma domani ha bisogno dei gol decisivi di Artem Dovbyk. L'ucraino in Europa League non segna dalla gara contro la Dinamo Kiev ed è arrivato il momento di lasciare il segno.

Nonostante i suoi 13 gol, le sue prestazioni continuano ad essere altalenanti. [...] In estate i giallorossi hanno speso ben 30,5 milioni più bonus per prelevarlo dagli spagnoli del Girona e ora c'è bisogno di risposte concrete. [...] Ciò che manca a Dovbyk è una scintilla, un momento in cui sentirsi al centro del mondo Roma. [...] Ranieri gli continua a chiedere una maggiore cattiveria sotto porto, ma, se il tecnico arriva a dire che i giallorossi stavano pensando a Kolo Muani, evidentemente qualche riflessione la stai facendo. Dovbyk ha quindi 4 mesi a disposizione per convincere tutti, ad iniziare da domani sera. [...]